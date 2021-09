Dans ce premier Club de la saison, Ushuaia TV célèbre le mois de la biodiversité, au cœur également du Congrès de l'UICN qui s'ouvre à Marseille, Aldebert chante en duo avec Peter Garrett (Midnight Oil) et Rennes se prépare à accueillir le Congrès mondial de la bio.

Quid de la place des femmes dans l'agriculture ? © Getty / Westend61

C'est vendredi, c'est le retour du Club de la Terre au carré ! Au programme cette semaine, la chaîne thématique du Groupe TF1 Ushuaia TV célèbre la biodiversité tout le mois de septembre, la biodiversité qui sera également au cœur du congrès de l'UICN, qui se tient pour la première fois en France, à Marseille, à partir d'aujourd'hui. Dans l'actualité également, le chanteur pop pour enfants Aldebert rencontre Peter Garrett, chanteur de Midnight Oil et ancien ministre australien de l'Écologie, pour un duo inédit, et l'édition 2021 du Congrès mondial de la bio s'ouvre la semaine prochaine à Rennes.

Marseille accueille le Congrès mondial de la Nature

Aujourd'hui s'ouvre le Congrès mondial de la Nature, porté par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Au programme, des conférences, des ateliers, des rencontres, en ligne et en présentiel, jusqu'au 11 septembre. L'équipe de La Terre au carré sera d'ailleurs en direct de Marseille ce lundi pour l'occasion.

Pour en parler, nous recevons Maud Lelièvre, présidente du comité français de l’UICN.

Ushuaia TV ouvre le mois de la biodiversité

À l'occasion de ce Congrès de l'UICN, la chaîne Ushuaia TV propose un mois consacré à la biodiversité. Avec au programme, une programmation spéciale, des documentaires portés par Yann-Arthus Bertrand, Lambert Wilson ou Maurice Barthélémy et des soirées présentées par Mathieu Vidard himself !

Le directeur d'Ushuaia TV, Christophe Sommet, nous en dit plus.

La nouvelle édition du Congrès mondial de la bio commence lundi

Et c'est à Rennes que se déroulera cette rencontre internationale entre les acteurs de l'agriculture biologique : agriculteurs et agricultrices, scientifiques, producteurs et productrices ou encore expert·es se réunissent pendant une semaine. Parmi les nombreux sujets qui seront évoqués jusqu'au 10 septembre, la place des femmes dans l'agriculture bio.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site du département de l'Ille-et-Vilaine

Il y a 4 ans, la FNAB (Fédération Nationale de l'Agriculture Bio) ouvrait une commission Femmes & Bio, destinée à accompagner les femmes dans le secteur. On en parle avec Valérie Lazennec, agricultrice bio à Brest, et membre de la commission Femmes & Bio de la FNAB.

Le rapport de l'enquête menée par la FNAB sur la place des femmes dans la bio est à retrouver ici.

Aldebert invite Peter Garrett sur son nouvel album

Le chanteur pour enfants Aldebert sort Enfantillages 4, un nouvel opus où se croisent de nombreux·ses artistes. Parmi eux, Peter Garrett, chanteur de Midnight Oil, le groupe australien qui se demandait déjà en 1987 « Comment dormir sur des lits incendiés ? » sur la chanson Beds are burning. Avec celui qui fut également ministre australien de l'Environnement, Aldebert délivre une nouvelle chanson écolo, Assis soient-ils.

Aldebert est actuellement en tournée jusqu'à la fin de l'année !

