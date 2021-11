Près de 1200 îles coralliennes au ras d’une eau turquoise qui s’étirent sur 800 km au milieu de l’océan Indien : en arrivant aux Maldives, on a peu l’impression d’être dans une pub pour gel douche des années 1980.

En face de Rasdhoo, l'autre île-hôtel de Kuramathi, dont les habitants ont été expulsés dans les années 1970 © Radio France / Giv Anquetil

Une certaine image du paradis, réservé aux riches et aux people. Comme le Patina resort, un atoll de luxe dernier cri où tout est fait pour réduire au maximum l’empreinte carbone d’hôtes fortunés venus faire de la bronzette éco-responsable à près de 2000€ la nuit. “Un dévouement indéfectible au bien-être de la planète”, c’est la promesse de cette île-hôtel, avec un potager bio en permaculture, des panneaux solaires (qui ne fournissent que 15% de l’énergie consommée) et zéro plastique. Bref un retour à la nature dans un “esprit de responsabilité environnementale”.

Sauf que dans ce paradis naturel, tout est artificiel : l’île a été créée de toutes pièces, avec des plages de sable dragué au fond du lagon, et des palmiers tous prélevés sur des îles voisines. Et le tout a été surélevé pour faire face au changement climatique, la montée des eaux et l’érosion des littoraux dans un archipel où 80% des îles sont à moins d’un mètre au-dessus de la mer... pour garantir la pérennité des investissements colossaux des groupes hôteliers.

Dans ce paradis naturel, tout est artificiel © Radio France / Giv Anquetil

Et le rythme d’ouverture de ces îles privées va s’accélérant : plus d'un quart du PIB repose sur cette activité, dans plus de 120 resorts.

Mais derrière la carte postale, nombreux sont les scientifiques et environnementalistes qui dénoncent les dégâts irréversibles faits aux récifs par ces enclaves touristiques. Car les travaux de terrassement malmènent les coraux (qui se remettent péniblement du grand épisode de blanchiment de 2016, avec des anomalies de température qui en ont emporté plus de 70%), en libérant des tonnes de sédiments, qui compromettent la résilience des atolls tout en condamnant des zones de frai de la faune marine.

En attendant, c’est toute une partie du pays qui es vendu à l’encan, îlot par îlot. « Avec la vingtaine d’ouvertures prévues cette année, et la centaine en cours de construction, d’ici une dizaine d’années, il y aura plus d’îles-hôtel privées occupées par des touristes que d’îles habitées par des Maldiviens » déplorent les militants de Save Maldives comme Adam Isham.

"C’est tout un modèle de développement qui non seulement ne profite presque pas à la population (moins de 30 000 emplois directs), mais qui surtout relève d’un véritable écocide"

… poursuit Shaziya Ali de la section Maldivienne de l’ONG anti-corruption Transparency International. Et la corruption endémique encourage le phénomène : des zones censées être protégées par l’EPA, l’agence de protection de l’environnement - dont la réputation de conflits d’intérêts est inversement proportionnelle à son manque de moyens, sont bradées aux appétits des investisseurs.

Avec les autres habitants, Nick se mobilise contre l'industrie touristique © Radio France / Giv Anquetil

Exemple dans l’archipel de Rasdhoo, à une trentaine de miles à l’Ouest de Malé. Quatre îles : deux privatisées (Velingandu et Kuramathi), Rasdhoo où vivent moins d’un millier d’habitants et, juste en face, l’îlot inhabité de Madivaru. Et pour tous, c’est le terrain de jeu de leur enfance et de pique-nique des familles les vendredis. Alors en 2017, à l’annonce qu’elle allait à son tour être cédée à un groupe hôtelier dubaïote – et donc être interdite aux iliens, ils se sont tous mobilisés, ont pétitionné, et fait tant de bruit que le projet a été finalement abandonné voilà deux ans, avec le classement de l’île de Madivaru comme zone protégée.

Forts de cette victoire, les habitants de Rasdhoo ont repris leur vie en se disant qu’ils avaient au moins sauvé les meubles, même si leur île continue d’être rongée par la montée des eaux. Mais c’était sans compter la volonté de croissance de l’île privée de Veligandu qui a entrepris cet été de s’agrandir en créant une nouvelle île... avec le sable des hauts-fonds de Madivaru. Si bien que les habitants et les élus du Conseil de l’île ont dû repartir au combat et bloquer ce nouveau chantier qui, en sept jours, a fait disparaître une partie des bancs de sable.

Chaque jour, 600m3 de déchets arrivent à Thilafushi © Radio France / Giv Anquetil

Pendant ce temps, à quelques encablures de la capitale Malé, micro-capitale de seulement 1,7 km de long sur 1,1 km de large où s’entassent 150 000 habitants (près d’un tiers des habitants de l’archipel, une des pires densités de population au monde), se trouve la tristement célèbre île-poubelle de Thilafushi. Plus de 400 000 m³ de déchets s’y empilent depuis le début des années 1990. Chaque jour 600m³ supplémentaires s’y ajoutent, dont une majorité provient de l’activité touristique.

Afrah Ismaïl de Zero Waste Maldives explique :

Chaque touriste génère 3,5 kg de déchets par jour, alors que les habitants de Malé 1,7 kg, et ceux des îles pas plus de 800g par jour.

Et quand on voit que le pays attire plus d’1,5 millions de vacanciers par an, on est pris de vertige.

D’autant plus que, dans ce pays qui plafonne à moins de 2,40 mètres au-dessus de l’eau, ce tas d’immondices était il y a peu encore le point culminant de l’archipel. Mais il a depuis été surpassé. Par une colline artificielle (5,1m) où trône le trou numéro 8 du seul parcours de golf des Maldives, sur une île artificielle de complexe touristique…