C'est le retour du Club, avec nos trois invité·es : Fabienne Chauvière pour son livre "Le jour où...", Étienne Davodeau pour sa BD "Le droit du sol", et Isabelle Poitou, biologiste, pour parler des inondations à Marseille

À Marseille, des tonnes de déchets non ramassées se sont déversées dans la mer en raison de la grève des éboueurs et des récentes intempéries © AFP / NICOLAS TUCAT

Le vendredi, place au Club de la Terre au carré. Au programme aujourd'hui, place à la bande-dessinée avec Étienne Davodeau, qui publie un BD-reportage, « Le droit du sol » aux Éditions Futuropolis, et aux sciences et aux chercheur·euses avec la journaliste Fabienne Chauvière, pour son livre « Le jour où... » qui paraît chez Flammarion. Côté actualité, nous les déchets qui ont recouvert les plages marseillaises après de fortes inondations entre dimanche et lundi dernier.

À Marseille, des plages recouvertent de déchets suite aux fortes pluies

Après la pluie, la catastrophe écologique. À Marseille, les tonnes de poubelles non ramassées à cause de la grève des éboueurs se sont déversées dans la mer. Le maire de Marseille Benoît Payan parle d'un « épisode orageux sans précédent ». Chaque automne, des pluies fortes font descendre les ordures jusqu'à la plage, mais la situation est particulièrement catastrophique cette année.

On en parle avec Isabelle Poitou, biologiste et directrice de l’association MerTerre à Marseille.

Le BD-reportage terre-à-terre d'Étienne Davodeau

Des grottes de Pech Merle à Bure, du Lot à la Meuse : soit 800 km en diagonale. Des peintures rupestres, trésors de l’humanité encore protégés aux déchets nucléaires enfouis dans le sous-sol, malheur annoncé pour les espèces vivantes. Dans sa dernière bande-dessinée, Étienne Davodeau, sapiens parmi les sapiens, interroge notre rapport au sol.

« Le jour où... » ils et elles ont eu le déclic

La journaliste scientifique Fabienne Chauvière, productrice de l'émission Les Savanturiers sur France Inter, a rencontré 10 chercheurs de l'Institut Universitaire de France (IUF). Cinq hommes, cinq femmes, de toutes les générations, représentant une grande variété de domaines de la recherche, des mathématiques à la littérature en passant par la sociologie. Cela donne une série de podcasts, ainsi qu'un livre, qui vient de paraître aux éditions Flammarion, « Le jour où... »

Fabienne Chauvière nous racontera son travail, en partenariat avec le prestigieux IUF.