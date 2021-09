Comme chaque vendredi, retrouvez le Club de la Terre au carré ! Cette semaine, nous explorons les fonds marins au large de Mayotte, nous suivons des étudiant·es de grandes écoles et nous prenons des nouvelles du dragon de Komodo.

Le dragon de Komodo, ce lézard de très grande taille de la famille des varanidés © Getty / Scott Portelli

Des étudiant·es de grandes écoles qui veulent mettre leurs choix professionnels en accord avec leurs convictions écologistes, le dragon de Komodo sur la liste rouge de l'UICN et une nouvelle étude sur le volcan sous-marin au large de Mayotte, c'est le programme du Club de la semaine !

Une nouvelle étude sur le volcan sous-marin près de Mayotte révèle une éruption volcanique hors-norme

À partir de mai 2018, une successions de 2000 microséismes ont commencé à se faire sentir à 10 kilomètres de Mayotte. En cause, l'éruption la plus importante depuis celle du volcan Laki, en Islande, en 1784.

Une équipe dirigée par des scientifiques de l’IPGP, de l’Ifremer, du CNRS et du BRGM, révèle en effet une éruption sous-marine hors norme, alimentée par un système magmatique très profond. Ces recherches sont au coeur d'une étude parue dans Nature le 26 août dernier. Le volcan reste désormais sous étroite surveillance.

Pour en parler, nous recevons Nathalie Feuillet, autrice de l'étude et responsable de l'équipe de Géosciences marines à l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP).

L'étude parue dans Nature est à consulter ici (en anglais)

Le communiqué de presse résumant l'étude est à lire ici

« Rupture(s) » : quand les étudiant·es des grandes écoles refusent le chemin tout tracé

Lui-même étudiant à Centrale Nantes, Arthur Gosset, 24 ans, a décidé de suivre six jeunes, destinés à une carrière brillante, avec à la clef un gros salaire, des responsabilités et une voiture de fonction, pour donner plus de sens à leur vie. Cela donne un documentaire d'une heure, baptisé Rupture(s).

La prise de conscience de la crise écologique s'est accéléré ces dernières années sur les campus des écoles de commerce, des écoles d'ingénieur et autres instituts d'études politiques. Tout commence avec le Manifeste pour une Réveil Écologique, signé à partir de 2018 par plus de 30.000 étudiant·es, qui disent refuser de travailler pour un employeur dont l'activité ne prendrait pas en compte de le réchauffement climatique.

Arthur Gosset vient nous présenter son documentaire, à voir à partir d'aujourd'hui sur la plateforme Spicee.

Le dragon de Komodo sur la liste rouge de l'UICN

C'est une espèce mythique, à l'allure vaguement préhistorique, le plus gros lézard au monde (plus de trois mètres !), résidant sur cinq îles de l'Asie du Sud-Est. Le dragon de Komodo, jusqu'ici classé comme "espèce vulnérable", vient de rejoindre la liste rouge de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), qui tient actuellement son Congrès à Marseille.

Il ne reste à ce jour plus que 3 000 dragons de Komodo, menacés par les activités humaines, comme l'agriculture et le tourisme. Que peut-on encore faire pour le sauver ?

On en parle avec Nicolas Vidal, biologiste herpétologue, chercheur au Muséum national d'histoire naturelle, spécialiste de l'histoire de l'évolution naturelle des reptiles.

