Au programme du club, "Lynx" un film sur ce félin réintroduit en 1970 dans le Jura, mais toujours menacé, un récit de voyage dans les Cévennes et on va parler de Grenoble capitale verte 2022.

"Lynx" par Laurent Geslin © Geslin Laurent

Le lynx

Comme une partie de cache-cache dans le Jura, Laurent Geslin filme le lynx, et cette forêt du Jura qui fourmille de vie. Discret, le lynx a été réintroduit en 1970, mais n’a encore jamais été filmé dans son milieu naturel. Ce grand prédateur rend la part sauvage de la forêt et lui redonne un équilibre écologique. Mais cet animal demeure menacé, en cause notamment la fragmentation de son territoire.

"Lynx", film réalisé par Laurent Geslin, sortira en salles le 19 Janvier 2022. Sélection officielle Festival de Locarno 2021

Cela fait 12 ans que je travaille sur le lynx et en arrivant dans le Jura j’ai réalisé qu'à l’époque aucune image de lynx boréal n’avait été faite dans son milieu naturel

Avec Laurent Geslin, photographe et réalisateur de film animalier

"Marche en plein ciel" de Gwenaëlle Abolivier

Ôde à la marche, introspection et quête d’une écriture mêlant mouvement et nature, Gwenaëlle Abolivier fait le récit de son voyage dans les Cévennes dans "Marche en plein ciel" (ed. Le mot et le reste). Ecriture intérieure et introspective, c’est aussi une écriture aux accents poétique que l’autrice propose. Sensible à la cause environnementale, elle l’évoque en rappelant les feux, et l’urgence climatique à l’œuvre, mais nous transporte aussi dans son récit de voyage qui prête à l’émerveillement. Ce récit de voyage est aussi l’occasion de mieux connaître Stevenson, auteur de « Voyage avec un âne dans les Cévennes », jeune écossais voulant s’émanciper de son père et amoureux transit et contrarié d’une américaine repartie vers le nouveau continent.

Alta Braco, Chasseradès, Saubt Enimie, les Causses Méjean en Sauveterre, Massif d’Aigoual, Meyrueis, plateau du Larzac sont autant de lieux traversés par l’autrice.

Avec Gwenaëlle Abolivier, journaliste et écrivaine

Grenoble Capitale Verte 2022

Forte d’un engagement transversal et pionnier en faveur de la transition écologique, Grenoble a été choisie par la Commission Européenne pour incarner en 2022 la Capitale Verte de l'Europe. Elle est la deuxième ville française à recevoir ce prix après Nantes en 2013 et succède à Lahti (Finlande) lauréate en 2021.

Le lancement officiel de cette année riche en évènements a lieu les vendredi 14 et samedi 15 janvier 2022. Toute la programmation est à retrouver sur le site GreenGrenoble2022

Avec Magali Talandier, professeure en urbanisme et aménagement du territoire à l’Université Grenoble Alpes et présidente du Conseil Scientifique Capitale Verte et Transition

Guillaume Thieriot, directeur de l’agence Grenoble Capitale Verte Européenne 2022