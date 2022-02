Aujourd'hui dans le Club on s'intéresse au roi des forêts pour la sortie d'un film qui lui est consacré, on se plonge dans le conte scientifique Alice au pays des sciences avec ses deux autrices et on fait un tour en chanson avec la Caravane passe et son hymne aux arbres !

mercredi 23 février

Les sciences naturelles au pays d'Alice

Saviez-vous que le champignon qui fait grandir et rapetisser pourrait bien être une amanite tue-mouche ? Que le chapelier est fou à cause de la solution de mercure utilisée dans la confection de chapeaux ? Que le lièvre de mars est en pleine période de reproduction ?

Les deux médiatrices scientifiques et éthologues Anne-Cécile Dagaeff et Agatha Liévin-Bazin, grandes fans d'insectes, de bestioles étranges et de pop culture, se sont livrées à une enquête singulière : expliquer scientifiquement les phénomènes extraordinaires qui jalonnent Alice au pays des merveilles. Le résultat, c'est un livre : Alice au pays des sciences, sorti chez Belin, qu'elles viennent nous présenter.

Vous saurez tout sur le sourire du chat du Cheshire, l'histoire de la Tortue "fantaisie" et les substances psychotropes absorbées par la chenille.

Droit comme un arbre

En 2019, Georges Feterman, auteur, éminent professeur de sciences naturelles et président de l'association A.R.B.R.E.S ((Arbres Remarquables: Bilan, Recherche, Études et Sauvegarde), portait devant les députés une proposition de Déclaration sur les Droits des Arbres. Cinq articles fondamentaux pour rappeler en quoi les arbres sont fondamentaux pour nos écosystèmes.

Deux ans plus tard, il se dit que pour faire la promotion de cette initiative, ce qu'il faudrait, c'est une chanson. Ca tombe bien, son neveu, Toma Feterman, est le chanteur du groupe La Caravane Passe. Georges propose donc à Toma d'écrire un hymne aux arbres, populaire et entraînant.

Cela donne Droit comme un arbre, un titre sur lequel La Caravane Passe a invité ses amis de Tryo, engagés eux aussi de longue date dans la lutte écologique.

La Caravane Passe sera en concert au Trabendo à Paris le 1er juin, mais aussi dans de nombreux festivals à partir du printemps prochain !

Le Chêne, figure centrale du vivant

"Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume…" Ce film d’aventure familial a été tourné comme un conte naturaliste et rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots… Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime.

L’intention première est de montrer aux spectateurs quelque chose qu’ils n’ont jamais vu - Michel Seydoux

Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer car ce long métrage fait le pari d'une immersion complète au cœur d’un arbre, sans aucun dialogues ni commentaires en voix off.

Avec Michel Seydoux auteur, producteur et co-réalisateur du film et Marc-André Selosse biologiste spécialisé en botanique et mycologie, professeur au MNHN.