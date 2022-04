Dans le Club ce vendredi, nous accueillons Thomas Brail le défenseur des arbres urbains, Carole Fraresso qui nous invite à l'exposition "Machu Picchu et les trésors du Pérou" et Isamël Khelifa l'aventurier journaliste et activiste environnemental d'Echappées Belles !

Thomas Brail touche la "tête de lion" de son arbre totem : un hêtre multicentenaire dans une forêt près de Mazamet, sa commune dans le Tarn. © AFP / ALAIN PITTON / NURPHOTO

L'homme qui sauvait les arbres

Il dit non au massacre des arbres en zone urbaine. Pour protéger ces chefs-d’œuvre de la nature qu’on abat aujourd’hui sans aucun discernement, Thomas Brail grimpe à leurs branches et campe à leurs sommets. Grâce à lui, la cause des arbres est devenue populaire et largement médiatisée. Ce père de famille se bat aujourd’hui avec le Groupe national de surveillance des arbres pour que cesse ces aberrations et que l'on protège ces êtres vivants indispensables à notre survie. Face à la négligence des élus et des groupes d’intérêts, ce livre est un appel citoyen à la vigilance et au respect. Paru aux éditions Arthaud le 20 avril avec Florence Besson.

Le Machu Picchu comme si vous y étiez

La Cité de l'architecture à Paris vous propose de partir à la découverte des trésors du Pérou et surtout de l'emblématique Machu Picchu. Ce symbole de l'empire Inca attire aujourd'hui 1 million de visiteurs chaque année. Mais la biodiversité que la montagne habite est en péril, notamment à cause de cette forte fréquentation. L'exposition "Machu Picchu et les trésors du Pérou" vous propose une expérience immersive : 190 objets prêtés par le musée de Larco de Lima, une visite du site en réalité virtuelle et même un escape game...

Carole Fraresso, co-commissaire de l'exposition, est notre invitée pour en parler.

Ismaël Khelifa, passeur

Il est l'un des visages de l'émission Échappées Belles, qui parcourt la France et le monde depuis 16 ans et dont une déclinaison papier vient de paraître. Mais lorsqu'il n'est pas devant la caméra, Ismaël Khelifa est aussi un activiste environnemental d'un genre nouveau. Avec son association "For my planet", qu'il a cofondée avec sa compagne, il intervient dans des établissements scolaires à la recherche de jeunes ambassadeurs pour le climat. Il nous raconte.