Aujourd'hui, nous vous proposons un best-of de nos derniers clubs... La vie des récifs coralliens et leur protection, des conseils pour de bonnes ballades en forêt et un retour su la série culte de notre enfance "Il était une fois l'homme".

Une petite ballade en forêt ? © Getty / AleksandarNakic

Laetitia Hédouin a un beau métier, elle est biologiste au CRIOBE, le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement, et s'intéresse aux coraux, aux récifs coralliens, à l'écotoxicologie tropicale et à la biologie et reproduction des coraux . Elle plonge pour les observer, les étudier et les protéger. Elle dirige l’ouvrage “Etonnants récifs, les écosystèmes coralliens” au Cnrs Editions. Plongeons dans un paysage avec des millions de couleurs, de formes, de mouvements d’interactions, de tailles différentes, où chaque organisme a une place précise et un rôle défini, et où l’entraide est essentielle.

Mêlant à la fois beauté, nourriture, revenu, biodiversité, ces paysages sont clés dans le monde marin, et l’on estime que plus de 25 % de la biodiversité marine s’y trouve concentrée. La vie des récifs coralliens est si riche, et leur fonctionnement si complexe, qu’ils sont, pour les chercheurs des laboratoires naturels, l’objet d’études sans fin.

Mais comment protéger cet écosystème incroyable menacé par le réchauffement climatique ? Différentes interventions humaines sont envisagées, allant de la mise en place d’aires marines protégées à la modification génétique des coraux. Une des solutions consiste à faire grandir des coraux dans des pépinières coralliennes pour restaurer les zones endommagées, une autre de créer des récifs coralliens ou des "rahui" et aussi faire de la science participative avec le programme "Un Œil sur le corail".

Ballade en forêt avec François Lasserre

François Lasserre, entomologiste et fervent défenseur du vivant est l’auteur de Ma forêt, avec Arnaud Tételin, aux éditions Belin. Un guide pour une balade merveilleuse, car la forêt est une garantie d’apaisement, d’évasion, d’imagination, de découvertes et de complicités avec les éléments. Mais aussi une proposition permanente de rencontres, familières ou inédites, changeantes au fil des saisons, comme ces cris de cerfs, ces insectes bousiers bleu électrique, ces chants d’oiseaux grimpeurs, ces fourmilières géantes ou simplement l’ambiance unique de ces lieux aux mille facettes.

Est-ce qu'il y a une période plus propice aux balades et bivouac en forêt ?

C'est mieux au printemps. En été, on n'est pas obligé d'avoir un duvet compatible avec moins 10°C. Évidemment, c'est mieux qu'il fasse chaud. En revanche, chaque saison, chaque moment, chaque week-end est différent et on adore le faire. À l'automne et en hiver, c'est complètement différent. On a malheureusement pas le droit de faire du feu en forêt. C'est absolument interdit.

Un conseil pour une première nuit en forêt ?

Il y a tout autour de vous, en France, des éducateurs, des éducatrices à la nature qui vont vous apporter des conseils. Vous pouvez commencer par le Réseau national d'éducation à l'environnement, le FRENE, qui a lancé une dynamique "Sortir" pour aller dehors. Et puis, en Ile-de-France, il y a la Graine Ile-de-France, qui est un groupe de travail qui réfléchit sur ce sujet et qui emmène des gens qui peuvent vous donner tous les conseils dont vous avez besoin.

"Il était une fois...", l'héritage d'Albert Barillié

Derrière cette série culte ludo-éducatif de notre enfance, il y avait un homme visionnaire : Albert Barillé fondateur de la société de production Procidis. Il crée en 1978 la première série animée d’une longue saga future : Il était une fois... l'Homme qui fut l'une des grandes séries télévisées françaises de dessin animé, et la pionnière du genre ludo-éducatif pour les enfants.

S’ensuivirent d'autres séries : Il était une fois : sur l’homme, l’espace, la vie, les Amériques, les découvreurs, les explorateurs, et la Terre. Il s'entoure des meilleurs comme Jean Barbaud le dessinateur, René Borg le directeur artistique, Michel Legrand qui compose le générique d' Il était une fois l’Espace" et bien d'autres mais surtout il y a la signature vocale de Roger Carel, narrateur inoubliable, qui est Maestro ; l'alter ego d'Albert Barillé, une voix pour diffuser la connaissance auprès des enfants. L'œuvre d'Albert Barillé perdure et sa femme Hélène Barillé, à la tête de Procidis, développe une toute nouvelle série « Il était une fois les objets » qui sera diffusé en 2023 sur France TV. On peut retrouver les différentes séries "Il était une fois…." sur Netflix et France 4, les histoires audio sur des plateformes de streaming, les dvd des séries et aussi les livres « Il était une fois…l’eau, trésor de la vie, les fureurs de la planète Terre chez Aedis-editions ainsi que des jeux éducatifs.

