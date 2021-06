Cette semaine dans le club, on s'intéresse à l'impact du guano de chauve-souris sur l'art pariétal. On plonge dans la reconversion en agriculture bio grâce à la BD Terre Ferme et on part voir l'état de la Mer de Glace avec la chanteuse Suzane.

Suzane en concert livestream depuis la Mer de Glace © Suzane

Les chauve-souris et l’art pariétal ne font pas bon ménage

La présence dans le passé de colonies massives de chauves-souris pourrait avoir modifié profondément l’aspect de cavités dans des grottes. Principaux responsables de ces changements : la respiration des chiroptères, qui expirent CO2 et vapeur d’eau, mais aussi et surtout leurs déjections, ce fameux guano au redoutable pouvoir acidifiant.

On parle alors de bio-corrosion. Le guano peut représenter plusieurs mètres d’épaisseur qui va fermenter et va devenir de plus en plus acide et émettre de la chaleur. Il va dégager de l’acide sulfurique et nitrique qui vont se déposer sur les parois plus froides et circuler dans la grotte et dissoudre les parois. explique Laurent Bruxelles

On constate une exclusion systématique entre des formes de bio-corrosion récente de l’art pariétale. Le plus flagrant a été constaté dans la grotte du Mas-d'Azil où la peinture est conservée dans des galeries latérales alors qu’il n’y en a pas dans les grandes galeries.

On en parle avec Laurent Bruxelles, karstologue et géoarchéologue à l'Inrap

On retrouve la chanteuse Suzane pour un concert unique et engagé dont l’intégralité des recettes sera reversée à la Fondation GoodPlanet, dans un cadre exceptionnel La Mer de Glace. Le concert sera diffusé le 29 juin à 21h00 sur CANAL VOD.

Un défi artistique et physique : une ascension de 3h à pied en compagnie des guides de Chamonix puis descente des 450 marches pour enfin rejoindre le glacier. Seule avec ses claviers, dans ce décor époustouflant, Suzane promet à son public un moment rare et intense.

Pour Suzane, se produire sur la Mer de Glace, c’est interroger une nouvelle fois notre responsabilité quant à la destruction de la planète

La reconversion dans l'agriculture bio

Terre Ferme (ed Marabout) est un roman graphique qui suit l'aventure de reconversion en agriculture bio de deux fermiers Xavier et Emmanuel que l'autrice ont suivi de près pendant plusieurs mois.

A la mort de son frère qui avait repris la ferme familiale, Xavier revient dans sa Normandie natale. Il vient prêter main forte à sa sœur Emmanuelle qui doit gérer, désormais seule, l’exploitation. Alors que la seule issue possible à leurs difficultés semble être la vente de la ferme, ils découvrent qu’ils peuvent passer de l’élevage conventionnel à une production de lait bio. Ensemble, ils se lancent dans cette révolution qui les motive pour tout repenser, et réinventer leur métier.

Ces deux personnages attachants et inspirants racontent l’histoire de leur ferme et les sentiments indéfectibles qui les lient à leurs bêtes et à la terre de leurs parents. A travers leurs récits croisés, le lecteur s’aventure dans les questions environnementales et économiques qui traversent notre société. Comment inverser la tendance après un siècle de transformation profonde de l’agriculture et sortir des excès du productivisme ? Changer nos modes de production et préserver l’environnement est-il à portée de main ?

On en parle avec Elise Gruau, productrice de documentaires à France Culture, Aurélie Castex, illustratrice.

Pur, que dit la nature ?

