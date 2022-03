Mathieu Vidard et Camille Crosnier déambuleront dans les allées du Salon de l'Agriculture pour aller à la rencontre des éleveurs, des agriculteurs et de leurs animaux.

Le Salon de l'Agriculture 2022 - Un jeune agriculteur prend soin d'une vache dans la paille © AFP

La Terre au Carré, en direct du SIA, va à la rencontre des éleveurs, agriculteurs et associations qui accompagnent la transition écologique agricole des exploitations françaises. La plus grande ferme de France a ouvert ses portes le samedi 26 février et se tiendra jusqu'au dimanche 6 mars 2022 à Paris Expo Porte de Versailles. Cette 58e édition sera celle des retrouvailles. Mais dans les campagnes, comment s'engage t on dans la transition écologique ? Quels sont les défis à relever pour les jeunes agriculteur qui veulent s'installer? Qui s'est engagé pour cette révolution agricole ? Qui veut reprendre la ferme? Portraits de Fanny, éleveuse de vaches race vosgienne, Cécile future exploitante chef d'entreprise en Corse, Florent défenseur des races locales des massifs Clotilde experte en accompagnements de projets agricoles , Tanguy lanceur d'alerte sur la disparition des terres agricoles utiles , Emeric producteur de fruits rouges , et François agriculteur qui applique l'agriculture de conservation de sols.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Avec Fanny Hengy éleveuse de vaches de race vosgienne à Servance-Miellin dans le plateau des 1000 étangs en Haute-Saône**. Florent Campello, éleveur de vaches vosgiennes à Mittlach et président de Coram - Collectif des races locales des massifs . Clotilde Bato déléguée générale de SOL, l’association Alternatives agroécologiques et solidaires, qui porte avec 5 autres organisations la plateforme Passerelles Paysannes. Cécile Donati, stagiaire au stand du Collectif Nouveaux Champs et ingénieur agronome . François Mandin agriculteur en polyculture et élevage à Lusson en Sud Vendée et il est le président de l’APAD, association pour la Promotion d’une Agriculture Durable, pour une Agriculture de Conservation des Sols . Tanguy Martin chargé de plaidoyer pour l’association Terre de liens. et Emeric Duclaux est producteur de fruits rouges à Riouffreyt en Haute Loire.