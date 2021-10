L'automne est la période du brame du cerf. L'écrivaine Claudie Hunzinger, habitante de la vallée de Bambois en a fait un livre, elle est allée à la rencontre des grands cerfs. Dans cette vallée, nous retrouvons aussi Dominique Schmitt passionné de biodiversité et sa ferme agroécologique de 100ha.

Dans la vallée de Bambois à la rencontre des grands cerf © Getty / Dave Williams

Claudie Hunzinger et son compagnon sont dans la vallée de Bambois depuis près 65 ans. Au départ ils avaient un troupeau qui les a enfermés sur place, comme s'ils étaient sur une île, ils ont décidé d'explorer ce coin de nature. C’est une exploration sur place inépuisable explique Claudie Hunzinger.

Dans son dernier livre sur les grands cerfs, Claudie Hunzinger déploie l'art de l'affût qui permet d'apprendre à connaitre les territoires qu’arpente ce clan de grand cerfs qu'elle suit.

Mathieu Vidard avec Claudie Hunzinger © Radio France / France Inter

Pour l'écrivaine, au-delà d'un source d'inspiration, le monde sauvage invite à se sentir responsable.

La vallée de Bambois est aussi le lieu qu'a choisi Dominique Schmitt pour créer sa ferme de 100ha en agroécologie.

"On a démarré avec un petit troupeau de chèvres et petit à petit on s’est diversifié" explique Dominique Schmitt, cet ingénieur agronome devenu paysan. Sur 100ha, ce qui est grand pour une ferme en montagne, il y a 10 employés.

La vallée de Bambois, Vosges, 2021 © Radio France / France Inter

L’agroécologie tient compte de l’écosystème, elle le respecte, le sauvegarde et le crée tout en permettant une activité agricole explique Dominique Schmitt. Il a notamment développé une grande connaissance des prairies fleuries, qui si elles sont fauchées trop tôt ne peuvent pas se reproduire. Paysan particulièrement sensible à la biodiversité et aux incommensurables interactions du vivant, Dominique Schmitt est aussi ornithologue.

Invité.es

Claudie Hunzinger , romancière et plasticienne vivant à Bambois. Son dernier livre : Les Grands Cerfs (Grasset). Le roman graphique de Gaëtan Nocq adapté de Les Grands Cerfs (Daniel Maghen éditions).

, romancière et plasticienne vivant à Bambois. Son dernier livre : Les Grands Cerfs (Grasset). Le roman graphique de adapté de Les Grands Cerfs (Daniel Maghen éditions). Dominique Schmitt, paysan, ornithologue

pour aller plus loin : L' agroécologie, des paysans avec la nature (un film de Dominique Schmitt)

Reportages

Mathieu et Camille : Restaurant L'Alchémille de Jérome Jaeglé, un chef engagé dans une démarche de gastronomie durable.

Camille : Lorsque Nestlé Waters puise l'eau des Vosges avant d'en avoir l'autorisation… (Vittel)

Anaëlle Verzaux : La SCIC Bains d’énergie, Une Société coopérative d'intérêt collectif, pour l'aménagement de deux sites industriels et le développement d'énergies renouvelables, à Bains-les-Bains (lien web : Bains d'Énergies | Facebook)