Que s'est il passé avant le Big Bang? Les cosmologistes et astrophysiciens cherchent et proposent différentes théories qui pourraient répondre aux questions sur l'avant Big Bang.

Le Big Bang © Getty / Rhys Taylor/Stocktrek Images

De nombreux scientifiques continuent à chercher et réfléchir sur l'origine de l'Univers et plusieurs théories sont proposées pour expliquer ce qu'il y avait avant ce fameux "Big Bang".

Le Big Bang marque le début de la dilatation et l'expansion de l'Univers qui a pris forme il y a environ 13,7 milliards d'années à partir d'un point chaud et dense. Le modèle du Big Bang s'est déployé par l'édification d'un cadre théorique la relativité générale qui explique la nature profonde de l’espace et du temps. Pourtant, cette théorie cesse d’être valable et ne permet pas de comprendre comment est né l'Univers. Plusieurs autres théories candidates, comme la théorie des cordes ou la théorie de la gravité quantique en boucle, se proposent d'expliquer l'avant Big Bang, ce qui l'a provoqué ou de remettre en cause l'idée même d'un Big Bang en tant qu'instant originel de l'Univers. C'est une question hautement philosophique qui si elle, trouve une réponse , risque de changer notre vision de l'Univers.

Mathieu Vidard reçoit Jean Philippe Uzan, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS spécialiste de cosmologie et d’astrophysique à l’Institut d’astrophysique de Paris . Il est l'auteur de "'l'Harmonie secrète de l'univers" Ed la Ville qui brule.

