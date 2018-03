Le transhumanisme prône l'usage des sciences et des technologies pour augmenter les capacités de l'homme et promet de grandes mutations qui suscitent critiques, inquiétudes ou espoirs.

Homme avec prothèse, homme augmenté ou réparé? © Getty / Zéro Créatives

Mais qu'est ce que le transhumanisme? C'est tout d'abord un sujet très sensible car il touche l'intégrité de ce qui fait notre condition biologique et touche notre intimité et notre identité d'homme.

Attention à ne pas jouer aux apprentis sorciers ! Quel monde nous prépare le transhumanisme? S’agit-il d’une rupture de civilisation ou de la poursuite logique du « progrès », en particulier de la médecine ? Qui impulse ces recherches et quelles seront les conséquences sociales et environnementales de ce processus ? Pourquoi est-il si difficile de penser l’irruption du transhumanisme dans nos vies ?

avec Jacques Testart, biologiste, père scientifique du premier « bébé éprouvette » français né en 1982 et son dernier livre est : « Au péril de l’humain, les promesses suicidaires du transhumanisme » Ed du Seuil

et Marc Roux, Président de l’Association Française Transhumaniste et auteur de « Technoprog, au service du progrès social » co-écrit avec Didier Coeurnelle aux Ed Fyp.