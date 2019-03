Au sommaire du Club : la voix féminine, une mystérieuse licorne de Sibérie et les méduses de l'Aquarium de Paris

La licorne de Sibérie © Getty / Stocktrek Images

Depuis le 16 janvier, le Médusarium de l'Aquarium de Paris expose des espèces de méduses du monde entier. L'objectif est de montrer la beauté des océans tout en sensibilisant aux effets de la surpêche et du changement climatique. Comme l'explique notre invité Guillaume Eveillard, Conservateur de l'Aquarium de Paris, la méduse qui prolifère est un marqueur de la mauvaise santé des océans.

Qui était Elasmotherium, surnommé la "licorne de Sibérie"? Une récente étude estime sa disparition à 39 000 ans avant notre ère, plus tardivement qu'on ne le pensait. Christophe Mallet, doctorant en morphologie fonctionnelle au Mnhn, est l'auteur d'un article sur le sujet à lire sur The Conversation. Il nous en parle en compagnie de Aline Richard, éditrice science et technologie à The Conversation.

Enfin, Jean Abitbol, ORL et spécialiste des cordes vocales, viendra nous parler de son ouvrage "Voix de femmes". Nous découvrirons ainsi les spécificités de cette dernière, soumise bien plus que celle de l'homme aux influence hormonales, capable de rassurer les nouveaux-nés et d'envoûter les foules.