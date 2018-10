Prendre en compte la physiologie du corps pour l’entrainement sportif afin de prévenir l’apparition de certains troubles

Les enfants ont des muscles résistants à la fatigue, et se remettent également très vite d’un exercice de haute intensité physique, parfois plus rapidement que les athlètes adultes.

Comment expliquer leur incroyable capacité d’endurance ?

Quelles sont les différences de métabolisme entre les enfants et les adultes ? Pourquoi est-il important d'entretenir ses muscles ?

Nos deux invités sont spécialistes de la performance sportive en lien avec la physiologie et le développement musculaire de l’enfant et de l’adulte. Comment utiliser ces connaissances en physiologie pour adapter l’entrainement sportif ou prévenir les maladies métaboliques ?

Agenda

Exposition Corps et Sport à la Cité des sciences et de l’Industrie à partir du 16 octobre 2018

L’exposition traite du sport à tous niveaux, professionnel et amateur, physiologique et psychologique. Elle souligne la place considérable que prend le sport dans nos sociétés et montre qu’il s’agit d’un formidable laboratoire du social et du médical.

Exposition participative dès 7 ans, à visiter avec des baskets !