Quels sont les mécanismes du vieillissement cellulaire et comment s'en prémunir ? De nombreuses disciplines scientifiques s'intéressent aux facteurs de la longévité.

La biologie du vieillissement © Getty / Paul Burns

Les centenaires sont en effet de plus en plus nombreux. Et que nous apprend leur exemple ? Que la longévité n’est pas qu’affaire de génétique ou de biologie, mais qu’un bon environnement, une « vie saine » ont aussi une influence sur la vitesse de vieillissement de notre organisme. Car l’essentiel est de bien vieillir : il ne s’agit pas seulement de combattre les maladies liées à l’âge mais de vivre plus longtemps en bonne santé.

C'est dans cette perspective que Bernard Sablonnière nous expose une véritable «science de la vieillesse »

Il explique pour nous les mécanismes du vieillissement cellulaire, de la peau, des organes, des os, du cerveau ; il montre le rôle conjoint de la génétique, de la biologie, de l’environnement et du mode de vie, en particulier de l’alimentation.

Il passe au crible les différents moyens existant aujourd’hui pour lutter contre le vieillissement et les maladies liées à l’âge, ces maladies liées à l’altération la fonction de nombreux organes.

Allons-nous, grâce à la science et aux progrès de la médecine, pourvoir accroitre notre longévité en bonne santé?