En une décennie notre connaissance de l’Univers s’est considérablement étendue et Hélène Courtois a participé à cette progression…. Astrophysicienne spécialisée en cosmographie, elle fait partie de l'équipe franco-israëlo-américaine qui a découvert Laniakea, le supercontinent céleste qui contient la voie lactée.

La voie lactée © Getty / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO

Les cosmographes sont les nouveaux explorateurs de notre univers. Ils étudient la structure de l'univers et comment s'agencent et évoluent les galaxies qui le constituent. C'est ainsi qu'a été révélée en 2014 la première carte dynamique moderne de l'univers, avec ses zones vides et ses immenses "continents" extragalactiques.

Le film « Voyage sur les flots célestes » diffusé sur France 5 retrace la recherche actuelle en cartographie de l'univers. De Hawaï à l’Australie, en passant par l'Afrique du Sud, le film nous embarque pour une incroyable aventure humaine et scientifique à destination des plus grands sites d’exploration du Cosmos sur la planète et à la découverte des nouveaux défis sur la compréhension de l’univers.

Aux côtés d'Hélène Courtois, voyage à travers les plus grands télescopes pour aborder les nouveaux défis de cartographie de l'univers.