D’après les recherches récentes, les altérations de notre microbiote sont associées à de nombreuses maladies chroniques dont l’incidence ne cesse d’augmenter : obésité, diabète, allergies voire même anxiété, dépression, autisme. C’est pour cela qu’on parle d’une véritable révolution.

Systèmes intestinaux et digestifs féminin et masculin © Getty / SolStock

Anciennement dénommé flore intestinale, le microbiote est composé de 100 000 milliards de micro-organismes présents dans nos intestins. Chacun possède son propre microbiote, véritable marqueur personnel en constante évolution à l’instar des empreintes digitales.

Quel est son rôle ?

Les études scientifiques explorant notre flore intestinale se sont en effet multipliées ces dernières années, imposant l’idée du ventre comme « second cerveau ». Le système digestif est en effet doté de son propre système nerveux et interagit avec l’organisme au cours de la digestion.

Les milliards de bactéries qui logent dans l’intestin ne sont donc pas qu’impliquées dans la digestion. On a en effet découvert que les microbes de notre flore intestinale jouent un rôle crucial dans la formation et le fonctionnement de notre système immunitaire. Le microbiote assure l’équilibre du corps et communique avec le système immunitaire, le cerveau et le système nerveux.

Inspirée du best-seller Le Charme discret de l’intestin de Giulia et Jill Enders, l’exposition de la Cité des sciences : "Microbiote" raconte sur 600 m2 l’incroyable vie de ce dernier.