L' art de la Préhistoire est présent sur tous les continents de l’Europe à l’Australie, en passant par l’Asie l’Afrique et les Amériques. et à toutes les époques, du Paléolithique supérieur jusqu’aux temps actuels.

Peintures de la Grotte de Lascaux © Getty / thipjang

"L' art de la préhistoire " sous la direction de Carole Fritz et édité aux éditions Citadelles et Mazenod, nous emmène dans les centres mondiaux de l'art rupestre.

Découverte que récemment, cet art de la Préhistoire fut mis au jour avec les premiers objets décorés dans la grotte du Chaffaud vers 1845 et la première grotte ornée découverte était celle d’Altamira. L' art de la Préhistoire est partout de l’Europe à l’Afrique jusqu’à l’Oural. Des objets, des grottes et roches ornées, des styles et techniques différents, des peintures et des gravures, des frises sculptées monumentales. On dénombre quelques 400 sites d’art pariétal dont 178 en France, 104 en Espagne, 15 en Italie, 2 en Roumanie et 1 en Russie. Les œuvres découvertes sont à haute valeur symbolique ajoutée dans la vie spirituelle des chasseurs cueilleurs de la Préhistoire et c'est un art qui évolue au gré de l’évolution des sociétés.

Comment et faut-il interpréter ces œuvres? Depuis la découverte de l'art de la Préhistoire, de l'Abbé Breuil, à André Leroi-Gourhan jusqu'à Carole Fritz ou Gilles Tosello, la signification de l’art paléolithique n’a cessé d’être un sujet de discussions, parfois passionnées.

avec : Carole Fritz , Chercheure au CNRS, archéologue, spécialiste d’art préhistorique. Elle dirige l’équipe scientifique de la Grotte Chauvet Pont-d’Arc et dans la grotte de Marsoulas (France). A dirigé le programme ANR "Préhart" (qui est à l'origine du livre "la préhistoire de l'art" chez Citadelles-Mazenod). Elle est responsable du Centre de Recherche et d’Etude pour l’Art préhistorique (CREAP-Cartailhac) à la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse. Auteure d’articles consacrés aux questions de l’apprentissage et du genre dans l’art préhistorique.

et Gilles Tosello, Artiste plasticien et chercheur associé au Centre de Recherche et d’Etude pour l’Art préhistorique (CREAP-Cartailhac) à la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse. Docteur en Anthropologie Ethnologie et Préhistoire de l’Université de Paris1. Membre de l’équipe scientifique de la grotte Chauvet. Il exerce aussi le métier de peintre, d'illustrateur et d’auteur de fiction et bande dessinée spécialisé dans la médiation de l’archéologie. Auteur des peintures dans la réplique "la caverne du Pont d'Arc".