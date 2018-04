A l’appui des études de plus en plus nombreuses menées sur le sujet dans le monde entier, Ranka Bijeljac-Babic fait le point sur les caractéristiques du bilinguisme précoce.

L'enfant bilingue © Getty / Anja Weiss

Rediffusion du dossier sur le bilinguisme chez l'enfant , émission diffusé le 13 février 2017 avec Ranka Bijeljac-Babic, psycholinguiste, maître de conférences à l’Université de Poitiers. Elle est également membre du Laboratoire de psychologie de la perception de Paris-Descartes où elle mène des recherches sur les effets précoces du bilinguisme chez les nourrissons et, plus largement, sur le bilinguisme chez l’enfant. Elle est également vice-présidente de l’association CAFÉ bilingue, qui défend la diversité des langues dans les familles, à l’école et dans la sphère publique.

Ranka Bijeljac-Babic, est l'auteure de L’enfant bilingue, Odile Jacob, janvier 2017