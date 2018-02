A quoi ressemblaient les sociétés d'Amazonie avant l'arrivée des Européens? Voyage scientifique en Amazonie à la rencontre des civilisations précolombiennes.

Homme à la chasse dans le fleuve Amazone © Getty / luoman 108176337

L’Amazonie est une région de la superficie de l’Europe , de 7 millions kilomètres carrés, avec 10 000 ans d’histoire humaine, 9 pays, 34 millions d’habitants, 350 ethnies, 17 à 20% de l’eau douce mondiale. C'est un écrin d’extrême biodiversité, un enjeu climatique crucial qui héberge la plus grande forêt tropicale du monde. Rien que ça !

Un livre reconstitue l'histoire humaine de cette région

Le livre Amazonie, les 12 travaux des civilisations précolombiennes de l'archéologue Stéphen Rostain nous invite à une promenade scientifique depuis la découverte de l’Amazonie jusqu’à aujourd’hui, à travers les 12 travaux d’Hercule, cela pour rendre compte de la diversité des productions culturelles et de l'histoire humaine de cette terre immense : peuplement, domestication, innovations, échanges, rituels funéraires, parures, cannibalisme.

Le mythe des Amazones, celui de l'Eldorado, les hommes à tête de chien, les Indiens Longues Oreilles, les sirènes... Tant de fantasmes et de réalités tangibles racontés par les premiers explorateurs qui débarquèrent il y a 5 siècles en Amazonie. En 1492, les Amérindiens découvrirent les Européens : choc culturel, chaos, maladies, guerres inter-ethniques, migrations, restructurations des sociétés autochtones. Les débuts de la conquête se caractérisent par la destruction du monde amérindien. Le choc épidémique se révéla plus meurtrier : les chercheurs évaluent à 7-8 millions le nombre d’habitants en Amazonie à l’époque de la conquête : on estime que 80 à 90% des populations amazoniennes succombèrent aux maladies importés par les Européens.

Les premiers Européens se firent une idée très arrogante du « sauvage » américain

Pourtant, L’Améridien aimait l’élégance et ses parures constituaient son plus estimable trésor ! Le corps nu et orné servait d’expression de l’identité et de support à l’art. Derrière les mythes et les idées reçues, il y avait une vraie fourmilière humaine avec chasseurs locaux, marchands ainsi qu'une effervescence culturelle, la "Vallée des rois" édifiés par des peuples terrassiers, d'énormes villages connectés par de vastes routes , de denses réseaux sociaux économiques....aujourd’hui, la déforestation, la "défaunation", le mercure polluent et tuent l'Amazonie et ses peuples.

avec : Stephen Rostain, archéologue, directeur de recherche CNRS et auteur de Amazonie, les 12 travaux des civilisations précolombiennes Ed Belin