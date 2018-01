Dans le Club de la Tête au Carré cette semaine, on plonge dans les eaux turquoises de Polynésie à la rencontre des requins et des mérous, on voyage à la découverte des médecines d'ailleurs et on s'intéresse aux déboires judiciaires que peuvent subir les personnes autistes et leurs proches

Expéditions Gombessa IV dans l'atoll Fakarava en Polynésie Française © ©Laurent Ballesta - Expéditions Gombessa

Ce vendredi on observe la vie des requins et des mérous de la passe de l'atoll de Fakarava en Polynésie lors de l'expédition Gombessa IV, on suit des médecins du monde entier dans des environnements hostiles et on se demande comment la loi pourrait améliorer la vie des personnes atteintes d'autisme et celle de leurs proches.

Laurent Balllesta est photographe sous-marin et biologiste. il a rapporté des images uniques prises lors de sa toute dernière expédition : Gombessa IV . 4 années d’exploration sur la passe sud de l'atoll de Fakarava en Polynésie Français et des études scientifiques exceptionnelles autour de la rencontre annuelle mystérieuse de 18 000 mérous et 700 requins gris. Pour mieux observer la vie de la passe sur un cycle complet de 24 heures, Laurent Ballesta et son équipe ont mis au point un protocole de plongée inédit qui lui a permis de rester plus de 20 heures à 20 mètres pour seulement deux heures de remontée de décompression, une première mondiale. Il expose ses photos au Salon International de la plongée sous marine qui aura lieu du vendredi 12 au lundi 15 janvier 2018 Porte de Versailles, y sera en conférence Vendredi 15h/16h Samedi 15h/16h Dimanche 16h/17h . Son dernier ouvrage sera dévoilé en avant-première au Salon 2018 2 livres exceptionnels seront présentés dans un fourreau : " 700 Requins dans la nuit, un livre exclusivement photographique de 180 pages - Carnets de plongées, un livre photographique racontant les 4 années d'expéditions Gombessa (108 pages) Ed Andromède Collection

Bernard Fontanille est médecin-urgentiste. Pendant un temps, il a été médecin pour l'émission Rendez-vous en terre inconnue. C'est alors qu'il a l'idée de Médecines d'ailleurs, une série documentaire qui suit et présente les méthodes de médecins aux quatre coins du monde. Aujourd'hui la série revient pour une troisième saison et s'attarde particulièrement sur la pratique médicinale en milieu extrême. La diffusion a commencé depuis lundi 1er janvier et continuera jusqu'au 12 janvier au rythme d'un épisode par jour, à 16h, sur Arte.

Sophie Janois est avocate, spécialisée dans la défense des autistes et des parents d'autiste. Manque de prise en charge, défaut de diagnostic, droit aux allocations bafoué... Quand la machine judiciaire et administrative s'enraye, c'est la vie de ces personnes qui est directement impactée, entre enfants déscolarisés et parents à bout de nerfs. Par son action, l'avocate espère apporter un regard nouveau sur le problème et commence à récolter les fruits des graines qu'elle sème. Mais le changement doit aussi être législatif, avec l'apport de textes de lois qui permettront d'encadrer et d'aider efficacement les personnes malades. Sophie Janois signe La cause des autistes, aux éditions Payot, dans lequel elle revient sur ses expériences.