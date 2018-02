L'astrophysicien Stephen Hawking est convaincu que les humains doivent quitter la terre. Une colonie extraterrestre, est- ce possible ?

La quête d'exoplanètes © Getty / Photo 12

Où aller si on devait quitter la Terre? A l'occasion de la diffusion du documentaire "En quête d'une nouvelle Terre" diffusé ce mardi 6 février à 20h50 sur France 5, petit tour des défis scientifiques à relever pour que les hommes puissent établir une colonie dans l'espace.

Christophe Galfard, docteur en physique théorique, ancien élève de Stephen Hawking et écrivain , est allé à la rencontre des scientifiques qui consacrent leurs recherches à cette folle aventure. Repérer et trouver une planète candidate et habitable, l'atteindre, survivre aux radiations au voyage et à l'effet de l'apesanteur, pouvoir y respirer, manger et boire ainsi que cultiver de la nourriture.

La chasse aux exoplanètes est ouverte. Grâce à l'instrument Sphère (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch) installé en 2014 sur le téléscope VLT de l'ESO au Chili dans le désert de l'Acatama, Arthur Vigan , astrophysicien au LAM (Laboratoire d'Astrophysique de Marseille), peut détecter et caractériser en imagerie directe des exoplanètes géantes en orbite autour d'étoiles proches du système solaire. SPHERE est capable de détecter le signal d'une planète jusqu'à un million de fois plus faible que son étoile hôte, Pour faire une analogie, grâce à SPHERE, on pourra observer, en étant à Paris, la lumière d'une bougie à 50 cm d'un phare situé à Marseille.