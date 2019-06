Apparues tardivement dans l'histoire de l'évolution, les plantes à fleurs se sont diversifiées rapidement jusqu'à dominer la flore terrestre.

Welwitschia mirabilis © Inra / Michael W. Frohlich

Les plantes à fleurs représentent plus de 90% des espèces de plantes actuelles et leur importance pour les hommes et les animaux est colossale puisqu’elles les nourrissent en produisant graines, feuilles, fruits et légumes... Pourtant, il y a a plus de 300 millions d'années, le monde végétal prospérait et n'avait pas besoin d'elles.

Alors quand et pourquoi la fleur est-elle apparue ?

C'est grâce à l'’étude de la biodiversité actuelle des plantes que les chercheurs remontent dans le passé et dressent peu à peu le portrait génétique de l’ancêtre commun d’une grande partie des plantes actuelles.

