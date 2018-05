Les réseaux sociaux promettaient des espaces de navigation qui valorisent l'autonomie et la liberté de parole mais force est de constater que trolls, fake news, haine et comportements extrémistes font légion.

Les monstres 2.0 © Getty / filo Créatif - n° : 875641098

Qu’est ce qui circule sur les réseaux sociaux ? Des contenus visuels de toute nature : ça va des chatons, des portraits de soi, des paysages, des vidéos cool, des textes, des infos brutes ou pédagogiques, des recettes …mais aussi des vidéos et des textes violents terrifiants et haineux. Ce sont les nouveaux monstres 2.0.

« Le poids des mots, le choc des photos » est le célèbre slogan de Paris Match. Mais le temps de l'image choc semble révolu et laisse place à l'image-monstre, image qui hypnotise par son caractère hors-norme, par son utilisation débordante, son hyper-réalisme, et toute l'hystérie et la violence qui l'accompagnent. Des images et des vidéos de soi avec une surexposition des corps, des images violentes et terrifiantes de décapitation ou des "funeral selfies" images poussant certains internautes à explorer des zones limites, cela avec une véritable mise en scène esthétique qui vise à frapper les esprits.

Et certains postent anonymement sur Internet des messages de haine. On est loin de la révolution numérique et ses valeurs d’accès au savoir pour tous.