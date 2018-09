Les mots des bobos, la grippe espagnole et le nombre Pi au menu du Club de la Tête au Carré

Le nombre Pi © Getty / bubaone

Dans le Club de La Tête au Carré ce vendredi : un traité de boboïtude, une enquête sur l' épidémie de grippe espagnole et une histoire du nombre Pi

Qu'est ce qu'un Bobo ?

Laure Watrin est journaliste, elle signe avec Thomas Legrand, éditorialiste à la matinale de France Inter : Les 100 mots des bobos, petit traité de boboïtude à l'usage des bobos qui s’ignorent (ou pas ),aux éditions PUF, pour cerner le périmètre de la boboïtude.

La Peste Noire

Ou la "grippe espagnole" dont on fête le centenaire, a été plus meurtrière que la première guerre mondiale. La journaliste Laura Spinney a fait une enquête riche sur cette épidémie qu'elle propose dans son livre La Grande Tueuse, comment la grippe espagnole a changé le monde, aux éditions Albin Michel.

Pourquoi le nombre Pi fascine-t'il autant ?

Les mathématiciens qui lui vouent un culte depuis 4000 ans... Ce nombre est étonnant car il apparaît dans bon nombre de calculs et d'équations diverses. Avec Jean-Paul Delahaye, chercheur au Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille (CRISTAL) et professeur émérite à l’Université de Lille pour son livre Le fascinant nombre Pi, chez Belin Editeur.