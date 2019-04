Il y a 30 ans naissait dans les locaux du CERN, le centre de physique des particules, à Genève un outil qui a bouleversé nos communications, le partage des connaissances et notre rapport au monde : le world wide web. Son inventeur est Tim Berners Lee, physicien et informaticien au CERN.

concept de référencement et de technologie © Getty / Timestopper

A l’origine, le web a été conçu et développé pour que des scientifiques travaillant dans des universités et instituts du monde entier puissent s'échanger des informations instantanément. En mars 1989, un informaticien au CERN, basé près de Genève, proposait à son supérieur un document qui allait changer le monde. Dans celui-ci, le physicien et informaticien britannique Tim Berners-Lee proposait de créer un système informatique pour éliminer « la perte d’information » qui se produisait dans les échanges de données entre les scientifiques du laboratoire. On était loin de se douter que ces trois mots allaient ouvrir le chemin à une invention majeure du XXe siècle : le « World Wide Web ».

Avec nous, deux ingénieurs pour retracer l'histoire de cette invention :

- Daniel Charnay était dans les années 90, Ingénieur de recherche au Centre de calcul de l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du CNRS : le CC-IN2P3, c’était un des instituts de recherche en astrophysique et physique des particules, relié au CERN. Il a créé en 2001 l’archive ouverte HAL (hyper articles en lignes), qui vise à ce que tous les articles scientifiques soient accessibles et gratuits.

- François Flückiger était à l’époque ingénieur au CERN. En 1994, il a pris la suite de Tim Berners Lee, en tant qu’informaticien au CERN. . Il était donc aux premières loges dès les prémisses de la création du Web depuis les années 80. Il est l’un des deux français honorés dans l’Internet Hall of fame, qui célèbre ceux qui ont créé et fait vivre Internet, il a été honoré pour l’ensemble de sa carrière.