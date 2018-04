Ce sont ces personnes qui pompent toute notre force et s'en nourrissent sans rien donner en échange. Comment repérer et comprendre ces personnalités toxiques ? Le psychiatre Stéphane Clerget explique le phénomène et donne des clés pour s'en prémunir.

Ces gens qui vous pompent votre énergie © Getty / GCShutter

Les vampires psychiques, ce sont ces personnes qui pompent toute notre force et s'en nourrissent sans rien donner en échange.

C'est un sentiment qui vous est peut-être familier : celui d'être complètement vidé, sans énergie après avoir passé un moment avec un collaborateur d'entreprise ou en compagnie d'un proche. Il se peut que cette personne soit en réalité ce qu'on appelle "un vampire psychique".