Au menu du club de cette semaine : la façon dont la musique peut nous influencer, une irrépressible envie de savoir et un traité sur les déchets.

Cerveau et musique au menu du Club de La Tête au carré © Getty / BlackJack3D

L'idée que la musique ou plus généralement les ondes sonores puissent être utilisées pour agir sur des processus psychiques ou biologiques est incroyablement tenace dans notre société. Elle fait fantasmer des générations de savants, d'artistes et même d'industriels. Ainsi, l'écoute musicale est employée a des fins thérapeutiques, pathogènes, mystiques ou dans la vie quotidienne. A l'occasion du dernier numéro de la revue Terrain titré "l'emprise des sons", l'Anthropologue et Ethnomusicologue Victor A. Stoichita est l'invité du club. Une interview faite en partenariat avec Aline Richard de The conversation.

Après « Traité de la boule de cristal »,« Histoire spirituelle de la danse» et « La visite curieuse et secrète », David Wahl vient nous présenter sa quatrième « Causerie » : « Le Sale discours ». Du bannissement des cochons du royaume après la mort accidentelle du Prince Philippe de France à l’enfouissement des déchets nucléaires, David Wahl questionne notre rapport aux déchets et à l’environnement. Que cache cet acharnement à toujours vouloir stériliser le milieu dans lequel nous vivons ?

« Le sale discours ou Géographie des déchets pour tenter de distinguer ce qui est propre de ce qui ne l’est pas ». David Wahl. Editions Premier Parallèle. Spectacle à la maison de la poésie à Paris les 12, 26 et 27 février.

Dans son dernier livre "l'Irrésistible envie de Savoir. Bâtisseur de sciences.", Catherine Bréchignac partage la passion, les doutes et le cheminement intellectuel des hommes et des femmes de science qui font avancer notre compréhension du monde. Venez (re)découvrir les personnages qui nous ont menés où nous en sommes aujourd'hui, au travers de leur succès mais aussi de leurs échecs.

"L'Irrésistible envie de Savoir. Bâtisseurs de sciences". Catherine Bréchignac. Editions du Cherche Midi.