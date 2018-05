Comprendre les spécificités de leur fonctionnement, leur développement psychologique, pour mieux les accompagner au quotidien

Cours de robotique, un professeur aide ses élèves © Getty / Hero Images

Une compréhension de la nature profonde d'un enfant doué n'est pas automatique.

Il a une pensée logique et d’une grande profondeur dont le cheminement et l’abstraction est surprenante. Ses réactions parfois surprenantes, ses émotions excessives face à un événement d’apparence anodine, ses remarques d’une maturité impressionnante doivent être expliquées et dédramatisées.

Nourri d’une connaissance approfondie des spécificités de leur personnalité, le travail d’Arielle Adda répond aux nombreuses questions que les parents se posent quand ils découvrent que leur enfant est doué.

Son comportement, ses relations au sein de la famille et avec les autres enfants, sa scolarité, les tests de personnalité et leurs résultats… tous ces domaines sont passés en revue, afin d’aider les parents à mieux accompagner ces enfants hors normes.