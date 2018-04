Néandertal n'est pas une brute épaisse et bien plus qu'un représentant fossile du genre Homo. A l'occasion de l'exposition "Néandertal" au Musée de l'Homme, mise au point sur une espèce humaine disparue il y a 35 000 ans.

Bustes d'hommes préhistoriques © Radio France / Copyright Nicolas Krief

A la découverte de Néandertal, figure majeure de l'aventure humaine qui fut longtemps victime d'une image de primitif, simiesque et bestial.

L'exposition Néandertal ouverte au public jusqu'au 7 janvier 2019 au Musée de l'Homme propose de plonger dans le récit de la Préhistoire et de redécouvrir l'homme de Neandertal. La découverte, en 1856, de sa drôle de calotte crânienne dans la vallée de Neander en Allemagne (d'où son nom) et les découvertes majeures du 19 ème siècle ont mis le monde scientifique en ébullition et nourri les imaginaires. Il fut caricaturé, dénigré, considéré comme inférieur à Homo Sapiens, traité d'idiot... L'abondance des faits archéologues et les résultats d'analyses que permettent les technologies actuelles renouvellent l'approche de Néandertal.