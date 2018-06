Cette médecine de pointe s’appuie sur une vision moléculaire de la maladie et du profil génétique des patients pour choisir un traitement en fonction des caractéristiques individuelles de celui-ci.

La médecine personnalisée © Getty / Busakorn Pongparnit

En connaissant aujourd’hui le génome de chacun et la base moléculaire des maladies, il devient désormais possible de soigner de manière beaucoup plus ciblée.

Aujourd’hui, cette médecine qu’on appelle « personnalisée » est principalement utilisée pour lutter contre les cancers, l’accès au génome du patient permettant un ciblage thérapeutique –par immunothérapie – bien plus efficace.

La médecine personnalisée s’appuie également sur les big data et fonctionne avec des outils informatiques. Elle permet d'améliorer notre compréhension du vivant et de ses pathologies, et de cibler les traitements de façon plus spécifique en fonction des données liées à chaque patient.

Quelles sont les avancées réalisées en matière de diagnostic, de pronostic et de traitement grâce aux nouveaux outils de génomique et d’informatique ?

Permettre un diagnostic précoce, prévenir les maladies ou les rechutes en fonction des facteurs de risques personnalisés, améliorer l'efficacité du traitement avec des protocoles individualisés… la médecine personnalisée est-elle la médecine de demain ?