Les "jeunes " descendent dans la rue et expriment leur colère et indignation face à l'inaction climatique. Ils appellent à une manifestation mondiale le vendredi 15 mars. De nombreux scientifiques et chercheurs les soutiennent.

Jeunes manifestants © Getty / SOPA Images / Contributeur

"Grève de l'école pour le climat" , c'est l'action lancée par la suédoise Greta Thunberg, 15 ans, lors de la COP24 en Pologne, suite à l'inaction des politiques face au changement climatique.

Les collégiens, lycéens et étudiants ont décidé de prendre les choses en main et organisent des rassemblements, manifestations et "grèves scolaires" chaque vendredi de par le monde pour exprimer leur colère et leur peur face au dérèglement climatique. Les scientifiques et chercheurs ne cessent pourtant d'alerter : ils publient et débattent depuis de très nombreuses années sur ce sujet et la situation n'évolue guère. Ils sont sortis de leur droit de réserve en exprimant leur colère dans différentes Tribunes et s'associent à ce mouvement. Le vendredi 15 mars 2019 aura lieu une grève mondiale pour le climat , événement qui interviendra après des semaines de manifestations et de grèves en France, en Europe et dans le monde.

avec Valérie Masson Delmotte, paléoclimatologue, directrice de recherche au CEA au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement et coprésidente du groupe n°1 du Groupe d’Experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Elle a été désignée comme l'une des 10 personnalités importantes pour la science, dans l'édition 2018 dans le classement fait par le magazine Nature.

- Gilles Bœuf, biologiste marin et de la biodiversité et professeur à Sorbonne Université. Ancien président du Muséum national d'histoire naturelle (de 2009 à 2015) il est président du Conseil scientifique de l’Agence française pour la biodiversité.

- Hugo Viel, 20 ans, étudiant dans une école d’ingénieur en énergie et environnement à Paris et il est l’un des référents de « Youth for Climate France ».

- Pimprenelle Pouillot-Chevara, 19 ans, étudiante en Biologie et Géosciences à la Sorbonne Université, et membre du collectif « Youth for Climate »