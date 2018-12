La précarisation des emplois frappe de plein fouet les femmes : elles représentent 70 % des personnes en situation de sous emploi et 3/4 des salariés à bas salaires. Parmi les emplois de service, les hôtesses d'accueil et les aides à domicile sont des activités exercées quasiment par des femmes, non qualifiées.

Jeune femme à la réception © Getty / Peopleimages

Nous recevons aujourd'hui deux sociologues du travail, Gabrielle Schûtz, et Christelle Avril, qui ont mené des enquêtes sur des « métiers de femmes » : hôtesses d'accueil et aides à domicile, elles ont voulu explorer des mondes habituellement laissés dans l'ombre, en faisant découvrir leurs conditions de travail.

Qui sont les hôtesses d’accueil ?

Qui sont ces femmes dont on ne connaît généralement que le sourire ? Dans son livre Jeunes, jolies et sous traitées : les hôtesses d'accueil, Gabrielle Schütz, maîtresse de conférence à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines éclaire la manière dont la féminité, la jeunesse et la beauté sont mises au travail dans le capitalisme du XXIe siècle.

Et qui sont les aides à domicile ?

Celles qui interviennent depuis les années 1960 chez des personnes âgées dépendantes, sont en très forte augmentation : elles sont passées de 30 000 dans les années 1970 à 570 000 aujourd'hui. Sait-on vraiment en quoi consiste leur travail quotidien ? Christelle Avril, a réalisé une enquête de terrain, son livre Les aides à domicile : un autre monde populaire, analyse ces emplois de service comme le nouveau visage des milieux populaires salariés.