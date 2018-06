Depuis la nuit des temps, le soleil a fasciné les hommes jusqu'à en devenir un sujet d'étude. Cet objet de 4,5 milliards d'années a façonné au fil du temps la Terre, la vie, les hommes et nos sociétés.

Le soleil a rendez vous avec la lune © Getty / Matt Anderson Photography

A l'occasion de la diffusion du documentaire de François Barré « Du Soleil et des hommes » mardi 12 juin à 20h50 sur France 5 , La Tête au Carré se tourne vers le ciel pour observer le Soleil.

Nombreuses civilisations ont vénéré le soleil. Il est une réalité transférable dans toutes les cultures humaines comme en Egypte ou chez les Mayas qui lui vouent une admiration telle, que les constructions et les organisations humaines avancées lui sont dédiées. Depuis des millénaires les astronomes Ptolémée, Copernic, Kepler ou Galilée l' ont observé et l'ont décrypté. Petit à petit , les hommes apprennent à le comprendre et il devient un sujet d'étude . Aujourd'hui son observation s'affine. Après les lunettes astronomiques, ce sont désormais les sondes comme Soho, SDO et prochainement l’agence spatiale américaine lancera une toute nouvelle sonde, la Parker Solar Probe, qui sera la première du genre à s’approcher aussi près de l’astre solaire .

Que reste t il encore à découvrir sur le soleil ? Pourquoi les hommes sont ils autant fascinés par le soleil? Quand disparaîtra t il ? avec Sacha Brun astrophysicien, directeur de recherche et chef du laboratoire Dynamique des étoiles des exo planètes et de leur environnement à l'Irfu (Institut de Recherche sur les lois Fondamentales de l’Univers) au CEA de Paris-Saclay. Avec son équipe, il cherche à comprendre comment fonctionnent les étoiles et comment elles interagissent avec les planètes, les disques de matière et le gaz interstellaire.

Pourquoi les hommes sont ils autant fascinés par le soleil? Quand disparaîtra t il ? avec Avec son équipe, il cherche à comprendre comment fonctionnent les étoiles et comment elles interagissent avec les planètes, les disques de matière et le gaz interstellaire. et Yaël Nazé astrophysicienne FNRS (Fond national de la recherche scientifique) à l’Institut d’astrophysique et de géophysique de l’Université de Liège, lauréate du prix Jean Perrin 2017 de popularisation de la science et auteur de « Astronomies du passé, de Stonehenge aux pyramides mayas » Ed Belin

« Du Soleil et des hommes » Un film de François Barré. Diffusion mardi 12 juin à 20h50 sur France 5 dans le cadre de Science Grand Format