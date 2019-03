Dans son dernier rapport “Pollution plastique, à qui la faute ?”, le WWF tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme sur la pollution plastique dans le monde. Quelles sont les solutions et les alternatives au plastique ?

Déchets plastiques sur la plage © Getty / KONTROLAB / Contributeur

“Pollution plastique, à qui la faute ?”. Plus de 396 millions de tonnes de déchets plastiques ont été générées en 2016, dont un tiers se sont retrouvées dans la nature. D’ici 2030, la production mondiale de déchets plastiques pourrait augmenter de 41 % et la quantité accumulée dans l’océan pourrait doubler. 75% de l’ensemble du plastique déjà produit est aujourd’hui un déchet. Tels sont les quelques chiffres alarmants avancés dans le dernier rapport WWF sur la pollution plastique dans le monde.

Comment en est-on arrivé là ?

Le recyclage est-il efficace ? Quelles sont les alternatives au plastique ?

avec Isabelle Autissier, présidente de WWF France et navigatrice

Jean-Francois Ghiglione, océanographe, directeur de recherche au CNRS en écologie et écotoxicologie microbienne marine et directeur-adjoint de l'Observatoire Océanologique de Banyuls. Il a notamment participé à l’expédition Tara Méditerranée en 2014 et il est aussi responsable scientifique de la prochaine expédition TARA-Europe qui partira en Mai 2019 de Lorient pour 6 mois d’exploration dédiée à la question du plastique en Europe, avec un focus sur l’origine de la pollution dans 10 fleuves d’Europe. Dans son laboratoire, il évalue la biodégradabilité et la toxicité des plastiques bio sourcés.

Nathalie Gontard, physico-chimiste, directrice de recherche à l'Inra (Institut national de la recherche agronomique) au sein de l’Unité « Ingénierie des agro-polymères et technologies émergentes » (Centre Inra Occitanie-Montpellier) et Laurier Défi scientifique 2017. Elle cherche des solutions pour résoudre les problèmes engendrés par les déchets plastiques dans l’environnement. Elle travaille sur le développement des matériaux bio-sourcés et biodégradables.