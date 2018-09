L’invention des psychiatres est relativement récente dans l’histoire. C’est seulement après la Révolution française qu’on commence à penser que la folie peut être soignée...

Ancienne gravure: caricature comique de Mesmer © Getty / ilbusca

Absurdités, dérives, abus et même maltraitances ont jalonné l’histoire de la folie.

Comment comprendre autrement le succès de Mesmer et de son baquet ? Comment rendre compte de l’attribution à Saturne des troubles de l’humeur et au démon des tourments de l’âme ? Comment justifier l’enfermement psychiatrique des dissidents sous Staline ?

Nous appelons folie : le monde mental d’un autre que nous ne comprenons pas. Mais pour le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, il faut avoir conscience que « l’objet psychiatrique n’est pas situé en dehors du psychiatre et de sa culture ».

À travers des de psychiatrie d’hier et d’aujourd’hui Boris Cyrulnik (neuropsychiatre) et Pierre Le Marquis (neurologue) interrogent les liens entre psychiatrie et neurologie et nous invitent à repenser le dualisme entre ces deux disciplines.

Parce qu’il est urgent de fonder une nouvelle psychiatrie aujourd’hui.

Quel avenir pour cette discipline, longtemps branche folle de la médecine ?