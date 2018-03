C’est une des grandes révolutions aujourd’hui en médecine : associer les patients au savoir sur leur maladie. Nos invitées proposent d'aller encore plus loin, en les intégrant au cœur de la réflexion sur l'hôpital de demain.

Mieux associer le patient à ses soins. Ici : Service des urgences du CHU de Montpellier © Maxppp / Alex Baillaud

Dans une ère de partage des savoirs et de réseaux sociaux, il est temps d’en finir avec la vision paternaliste de la médecine. Un certain nombre de voix s’élèvent pour proposer de repenser la relation médecin soignant, et de prendre en compte ce qu’on appelle les approches capacitaires de la vulnérabilité.

Des initiatives innovantes comme l’université des patients ou la chaire de philosophie à l’hôpital proposent même de s’appuyer sur l’expertise des patients pour un partage de la fonction soignante.

Lancée il y a huit ans, l’université des patients permet à des personnes atteintes de maladie chronique de se former à l'université aux côtés des étudiants en médecine. Aujourd'hui, une centaine de malades sont déjà "patients experts"....

Et si l’hôpital de demain était celui des patients ?

