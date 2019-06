La Tête au Carré en direct de Grenoble avec Tom Mébarki, Léah Vandeveer et Appoline Chabenat, les trois finalistes de " Ma Thèse en 180 secondes" .

La Tête au Carré est en direct de Grenoble à l'occasion de la finale nationale de ma Thèse en 180 secondes et cette année est une cuvée exceptionnelle . Tom Mébarki, Léah Vandeveer et Apolline Chabenat sont les trois heureux finalistes du concours d'éloquence MT180. En plateau également le scientifique Jean Pierre Nozières, physicien et cofondateur du laboratoire Spintronique et technologie des composants( Spintec) , la metteuse en scène comédienne Chloé Ponce Voiron, tous deux membres du Jury MT180 et Philippe Le Bouteiller, le gagnant de MT180 de l'année dernière.

Organisé en France par la Conférence des présidents d’université (CPU) et le CNRS depuis 2014, Ma thèse en 180 secondes permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié. Chaque étudiant ou étudiante doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de recherche. Le tout avec l’appui d’une seule diapositive ! Ce concours s'inspire de Three minute thesis (3MT® open_in_new), conçu à l’Université du Queensland en Australie. Le concept a été repris en 2012 au Québec par l'Association francophone pour le savoir (Acfas open_in_new) qui a souhaité étendre le projet à l’ensemble des pays francophones.. De portée internationale, le concours est organisé simultanément par plusieurs pays qui se retrouvent lors d’une grande finale à l’automne. En 2018, 18 pays ont participé : la France, le Québec, la Suisse, la Belgique, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Cameroun, le Bénin, le Liban, la Côte d’Ivoire, la Roumanie, la Bulgarie, le Burkina Faso, l’Egypte, le Gabon, Madagascar, et la République démocratique du Congo.

Le concours Ma thèse en 180 secondes fédère des doctorants partout en France, il est devenu une véritable aventure de médiation scientifique. Organisé en quatre étapes successives, il offre des temps de narration et de communication distincts. Apres des Finales régionales partout en France, la Finale nationale s'est déroulé jeudi soir à la Maison de la culture de Grenoble (MC2). Cette ultime étape nationale détermine le doctorant qui représentera la France à la finale internationale.

avec les finalistes MT180 : Tom Mébarki, Prix du Public et gagnant de la finale, suivi de Leah Vandeveer et Apolline Chabenat.

Prix du public :Tom MÉBARKI, Aix-Marseille Provence Méditerranée – Laboratoire Perception, Représentations, Image, Son, Musique (PRISM)La “folie organisée” dans l’opera buffa rossinien. Vers une transhistoire du son

https://youtu.be/tmIBm6-I2GM​

3ème prix du Jury : Apolline CHABENAT, Normandie Université – Laboratoires Stress Environnementaux et Biosurveillance des milieux aquatique (SEBIO) et Neuro-éthologie Cognitive des Céphalopodes (NECC-Ethos)

Modification des polymorphismes liés aux défenses vis-à-vis des prédateurs par des médicaments psychotropes chez un céphalopode et un décapode

https://youtu.be/Kq1g8PUHWYk

2ème prix du Jury : Leah VANDEVEER, Bordeaux - La Rochelle – Pau – Laboratoire Cognition, Langue, Langages, Ergonomie

La phonologie des consonnes rares : une approche typologique

https://youtu.be/qH3a7huUQdg

et Jean Pierre Nozières , physicien et chercheur CNRS, cofondateur du laboratoire Spintronique et technologie des composants( Spintec), médaille de l’Innovation 2017 du CNRS et membre du jury MT180.

Chloé Ponce-Voiron, metteuse en scène, réalisatrice, scénariste et comédienne et lauréate du concours d’éloquence Fondation des Femmes 2017, memebre du jury MT180

Philippe Le Bouteiller, qui a remporté le concours MT180 l'année dernière