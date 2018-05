Comment l’apprentissage de la musique agit-il sur notre cerveau ? Que disent les neurosciences ?

De nombreux discours circulent sur les bienfaits de la musique sur notre cerveau. Quels effets a-t-elle sur la curiosité, l’attention et la mémorisation ? Quel impact sur la lecture ou le raisonnement mathématique ? Aujourd’hui, les enseignants et les responsables des systèmes scolaires s’interrogent, et interrogent les experts. Quels sont les fondements neuroscientifiques de cet intérêt pour l’éducation musicale ?

A l’appui de recherches neurobiologiques sur la musique en lien avec l’éducation, Isabelle Peretz tente de répondre à ses questions et explique la manière dont la musique transforme notre cerveau…

Mais pour le musicologue David Christoffel, les vertus de la musique doivent être nuancées

S’il semble raisonnable d’aller chercher réconfort dans la musique, il paraît plus hasardeux de parler d’un réel pouvoir thérapeutique de la musique scientifiquement prouvé. En examinant les théories à l’œuvre sur ce sujet, il s’interroge sur les risques qu’il y a à médicaliser son rapport à la musique.

