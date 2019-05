Notre Terre est bien ronde et c'est un fait scientifique. Pourtant, les sondages d'opinion révèlent qu'il y a encore des personnes qui affirment ne pas savoir si notre planète est ronde ou plate...

Whole Earth from space, viewed from Apollo 17, December 1972. © Getty / Print Collector / Contributeur

Il est évident pour (presque) tout le monde que notre planète est une boule bleue et blanche, et non pas un disque ou quoi que ce soit d’autre. Depuis 2000 ans, des savants et des scientifiques lors d'observations et d'expéditions n'ont cessé de chercher à mesurer le monde et la forme de la Terre. Pourtant, il existe encore des personnes qui doutent de la forme de notre planète.

Dans son livre Pourquoi la Terre est ronde paru aux Editions Humensciences dans la Collection Comment a-t-on su ?, l’astrophysicien Alain Riazuelo propose de raconter cette quête scientifique de la précision car derrière toute vérité scientifique, il y a des hommes tenaces et curieux, des expéditions scientifiques, une réelle démarche scientifique pour savoir comment on en est venu à conceptualiser la forme de Terre, sa masse son mouvement et son histoire.

Depuis quand et comment sait-on que la Terre n’est pas plate ? Comment mesurer précisément la forme de la Terre ? Qu’en est-il de l’évolution de la Terre à très long terme ?

avec :