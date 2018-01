Après quelques années, la plupart des femmes et des hommes adultes se disent insatisfaits de leur vie amoureuse et sexuelle avec leur partenaire. Pourtant, la connaissance de certains grands principes aiderait à améliorer sa vie amoureuse et sexuelle.

Vous connaissez sans doute la loi de la gravitation ou la loi d'Archimède, mais saviez-vous que notre vie amoureuse et sexuelle est régie, elle aussi, par des lois universelles ?

C’est ce que nos deux invités vous proposent de découvrir

A partir de leur expérience clinique et de l’étude de phénomènes et de publications scientifiques, ils ont dégagé les grands principes qui régissent la vie amoureuse et sexuelle des individus.

Si la loi de l'impermanence nous apprend que la vie ne se déroule jamais comme prévu, la loi de l'acquis nous montre que, dans le couple, il vaut mieux être imprévisible – la loi du libre arbitre désignant chacun d'entre nous comme le grand architecte de son existence.

Ces lois valent pour les plus jeunes comme les plus âgés, les hétéros et les homos, les couples légitimes ou les amants clandestins, les Inuits du Grand Nord et les Polynésiens des tropiques…

