Quel est le comportement du chat, l'animal de compagnie préféré des français ? Nous abordons aujourd'hui tous les aspects de la vie des chats et de notre vie en leur compagnie.

Chat © Getty / Paking Songmor

Le chat est un animal avant tout indépendant, solitaire, c'est la raison pour laquelle il a détrôné le chien en France, ils sont 14 millions ! Les propriétaires apprécient leur autonomie. Mais le chat est aussi un grand prédateur...

Le chat reste avant tout un prédateur

Roman Pavisse, écologue, a dirigé une grande étude participative, organisée par le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) et la Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères (SFEPM) en 2015, sur le comportement prédateur des chats en France. Cette étude avait pour objectif de mieux connaître la place des chats sur les écosystèmes, et d'évaluer leurs impacts sur la faune sauvage.

Mais avec la domestication cet animal sauvage a pu développer des troubles

Nous verrons également avec Claude Béata, vétérinaire comportementaliste, quels sont les troubles du comportement des chats : la malpropreté et l'agressivité sont les deux grands motifs de consultation. Certains chats souffrent aussi de troubles de l'autonomie.

Ressources

• Au risque d'aimer, de Claude Béata (éditions Odile Jacob)

• Chiens, chats… pourquoi tant d'amour ?, ouvrage collectif (éditions Belin)