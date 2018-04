Les maux de l'exil sont nombreux : crises d'angoisse, stress post-traumatiques, dépressions, douleurs... et sont l'expression d'un parcours d'exil violent subi par des hommes femmes et enfants dans le monde.

Migrant © Getty / Fernando Trabanco Fotografía

Les migrants sont nombreux a avoir fui leur pays. Après avoir traversé des déserts et mers, ils arrivent en France avec des maux et des souffrances physiques et psychiques. Des médecins, infirmiers, psychothérapeutes et psychiatres sont à leur écoute, proposent des soins et les accompagnent dans leurs démarches administratives.

Dans une étude publiée en septembre 2017, le Comede, Comité pour la santé des exilés, propose une analyse des violences, troubles, obstacles et discriminations que subissent les migrants/exilés. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les maladies infectieuses mais les maladies chroniques et psychiques qui représentent le principal problème de santé des migrants. A cela, se rajoutent les procédures administratives qui sont pointées comme pouvant constituer des facteurs aggravants.

avec Arnaud Veisse, médecin généraliste et de santé publique. Il est directeur général du Comede, Comité pour la santé des Exilés.

Christophe Lagabrielle, médecin psychiatre au Centre Hospitalier Charles Perrens. Il est le médecin référent de l’Equipe mobile psychiatrie Précarité et migrants (EMPP) à Bordeaux.

et Daniel Brehier, médecin psychiatre au Centre d’Accueil de Soins et d’Orientations (CASO) de St Denis et responsable de la Mission Mineurs étrangers à Paris auprès de Médecins du monde.