Escroqueries, vol de données sensibles, demandes de rançons… Les cyberattaques se multiplient et visent aussi bien les particuliers que les entreprises ou les Etats. Comment se protéger face à cette nouvelle forme de criminalité?

La cybersécurité au menu de La Tête au carré. © AFP / Tomasz Zajda / EyeEm

Si la menace des ransomwares est loin d’être récente, l’année 2017 aura vu s’enchaîner des attaques d’une ampleur inédite. Après Wannacry, qui atteint des milliers d’entreprises et de services publics dont les usines Renault et les établissements de santé britanniques, c’est NotPetya qui se répand et provoque des milliards de dollars de dommages à travers le monde.

Systèmes d’information non mis à jour, failles de logiciels, objets connectés non protégés…

Les pirates informatiques tirent parti de toutes les vulnérabilités techniques mais aussi des imprudences humaines.

Face au développement de ces attaques, la sécurité du numérique devient un enjeu stratégique, tant au niveau du citoyen que des Etats. Du côté des laboratoires, les chercheurs analysent les logiciels malveillants pour développer de nouveaux anti-virus, tandis que les politiques de défense se renforcent pour lutter contre la cybercriminalité.

Le dispositif d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance : cybermalveillance.gouv.fr