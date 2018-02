On retrouve des traces de leurs mentions parmi les plus vieux écrits de l'Humanité. Les comètes, ces corps céleste qui se promènent dans l'espace interplanétaire et peuvent rester visibles plusieurs semaines, ont toujours fasciné. Retour sur plusieurs siècles d'exploration cométaire.

Une comète © Getty

Certains se rappellent sûrement le passage de la comète Hale-Bopp, visible pendant plus de 18 mois à partir de sa découverte en juillet 1995. C'était la dernière fois qu'une comète aussi visible passait dans notre ciel. Depuis, l'Humain a décidé que c'est lui qui irait à la rencontre des comètes, plus l'inverse.

L'exploration cométaire a commencé dès que l'on a levé les yeux vers le ciel. Déjà quelques centaines d'années avant JC, l'on retrouve des traces écrites relatant l'observation de ces astres. L'apparition des systèmes d'observation optiques a évidemment grandement facilité la tâche, mais les mystères restaient nombreux.

Aujourd'hui c'est une phase inédite de cette histoire qui s'ouvre à nous : après le succès de la mission Rosetta et des précédentes, un projet est en cours avec l'idée d'aller récupérer de la matière à la surface d'une comète pour la ramener ensuite sur Terre. Quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant...