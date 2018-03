Parler cerveau s’apprend, et aujourd’hui il est urgent de comprendre de quoi on parle quand on utilise les termes issus des neurosciences afin d’avoir une réflexion critique sur le sujet.

La "langue" du cerveau © Getty / Yuichiro Chino

Hippocampe, neurotransmetteur, mémoire épisodique, aire de Broca, synapse… Parce que le cerveau parle une langue unique, et pourtant universelle.

Une langue que le neurologue Lionel Naccache nous a fait découvrir cet été sur France Inter et qui est aujourd'hui décryptée dans un livre, qu'il co-signe avec son épouse.

Les neurosciences, que l’on en soit expert ou non, ont une formidable capacité à entrer en résonance avec toutes les facettes de nos existences quotidiennes. Des plus intimes et intérieures, aux plus ouvertes sur le monde et sur la société. Pour peu, toutefois, que nous en parlions la langue.

Parlez-vous cerveau ?, coédition Odile Jacob / Radio France

