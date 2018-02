A l'heure d'internet, les plus jeunes sont de plus en plus confrontés à des images à caractères pornographiques, que cela résulte de leur volonté ou des aléas de la navigation en ligne. Mais face à la force des images, ils se retrouvent souvent désarmés par l'absence de discours autour de la sexualité.

Porno et ados © Getty / Thinkstock

En 2002, les sites à caractère pornographiques captaient 25% du trafic mondial sur internet. La représentation du sexe à l'écran est devenu un business juteux estimé à plusieurs dizaines de milliards d'euros à travers le monde.

Face à la recrudescence de ces images, en accès libre sur la toile, les jeunes sont perturbés dans leur construction psycho-sexuelle. Que faire de ce qui leur est donné à voir par ces images ?

Le problème est d'autant plus probant que les institutions censées les éduquer ne remplissent pas leur rôle, faute de moyens et de personnel adapté.