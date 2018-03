L'humour crée du lien, fait rire les gens. Mais il peut aussi être excluant et générer du conflit, du rapport de force. Si les premiers sourires d'un bébé sont ce qu'il peut y avoir de plus spontané, il peut devenir forcé chez un adulte et dans un certain cadre social... Petit tour d'horizon des mécanismes de l'humour

Le rire et l'homme © Getty / Klaus Vedfelt

Les premiers sourires de bébé apparaissent après 2 ou 3 semaines de vie. Il est alors le signe spontané d'un sentiment de plénitude ou de plaisir. Mais l'être humain apprend très vite à imiter un sourire : placé au bon moment, il permet de se sortir de situations parfois embarrassantes...

Tout au long de l'Histoire, le rire est le siège d'une tension entre humour et moquerie

Deux concepts que Bruno Humbeeck, docteur en psychopédagogie, dissocie volontairement. Dans son ouvrage Leçons d'humour, il cherche à montrer comment cet outil peut se révéler aussi bien destructeur que salvateur.

Lorsque la vie devient trop écrasante, l'humour peut permettre un pas de côté pour mieux composer avec le réel. Meriem Menant, aussi connue sous le nom d'Emma la Clown, a déjà travaillé sur ces sujets. Face au traumatisme, l'humour peut permettre la résilience, mais attention à bien l'articuler pour ne pas créer l'effet inverse et sombrer dans la désilience..

