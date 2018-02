Domestiqués pour leur utilité, le chien et le chat entretiennent depuis longtemps une relation étroite avec l’homme.

La domestication du chien et du chat © Getty

S’il est établi que l’ancêtre du chien est le loup, la communauté scientifique reste divisée sur les dates et le lieu de sa domestication. A partir des ossements trouvés sur les sites archéologiques, les scientifiques tentent de comprendre les relations qu’entretenaient ces animaux avec les hommes. Les dernières découvertes font ainsi remonter la domestication du chien à plus de 15 000 ans, bien avant celles des bovins et des porcs. Celle du chat arrive ensuite, associée aux débuts de l’agriculture.

Compagnon de chasse, le chien peut également alerter et protéger contre les prédateurs

Tandis que le chat est utile pour éradiquer les souris qui pillent les récoltes des premiers agriculteurs. Mais les indices montrent que certains de ces animaux étaient très proches de l’homme, un peu comme les animaux de compagnie d’aujourd’hui.